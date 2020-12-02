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Общество

Противоаварийные работы на склоне Нижегородского кремля для строительства фуникулера завершатся весной

18 января 2021 09:11  [32] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Противоаварийные работы на склоне Нижегородского кремля, необходимые для начала строительства фуникулера завершатся весной. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в управлении делами правительства Нижегородской области.

В ведомстве отметили, что проект воссоздания фуникулера предполагает три этапа: противоаварийные работы на склоне, закупку оборудования для фуникулера и строительно-монтажные работы.

"Для сокращения сроков реализации проекта предусмотрено параллельное проведение этапов работ", - сообщили в управлении.

Ранее в управлении поясняли, что инженерные изыскания, проведенные в рамках проектирования, выявили оползнеопасные процессы на участке склона между Тайницкой и Ивановской башнями, поэтому там сейчас и выполняются противооползневые мероприятия. 

На соседних участках склона также организованы противоаварийные работы: их планируется завершить в марте 2021 года.

При этом сообщалось, что сооружение тоннеля фуникулера можно строить в течение всего года независимо от климатических условий. Завершение строительства запланировано на июль 2021 года.

Добавим, что управление по благоустройству территории Кремля уже объявило два электронных конкурса на поставку станционного оборудования и электрооборудования для фуникулера, а также комплекта оборудования рельсового пути и вагона.

В обоих конкурсах победило ООО "Доппельмайр Раша". В первом – компания предложила выполнить поставку за 160,4 млн рублей, во втором – за 261,2 млн рублей. При этом, в процессе аукциона цена снижена не была.

Оборудование должно быть поставлено до 15 февраля 2021 года.

Напомним, что в августе 2019 года правительство выделяло 27,2 млн рублей, которые пошли на корректирование проектной документации фуникулера. Речь шла о проектной документации на верхнюю и нижнюю станцию, документации рельсовых путей и пассажирского вагончика, внеплощадочных сетей. Кроме того, коррекция была необходима для перекладки участков дренажной сети и дождевой канализации, попадающих в зону строительства. Также подрядчик должен разработать проект теплоснабжения, запроектировать освещение тоннеля, ниш и двух станций, запроектировать световую иллюминацию фасадов станций.

Совет по земельным и имущественным отношениям при региональном правительстве одобрил выделение участка земли для воссоздания фуникулера в кремле в апреле прошлого года. Стоимость воссоздания фуникулера составит 500 млн рублей. Тогда сообщалось, что строительство объекта займет 2,5 года (30 месяцев). 

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Теги:
Кремль Строительство
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