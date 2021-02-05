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Экономика

Нижегородская область в 2020 году сохранила экспорт на уровне $4,9 млрд

16 февраля 2021 14:54  [105] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородская область в 2020 году сохранила экспорт на уровне 2019 года, то есть в размере $4,9 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

"Внешнеторговый оборот Нижегородской области составил в 2020 году $7,8 млрд, при этом экспорт сохранился на уровне 2019 года и составил $4,9 млрд, импорт снизился на 14,5%, до $2,9 млрд", - говорится в сообщении.

В структуре экспорта наибольшую долю занимают машины, оборудование и транспортные средства – $1,81 млрд., минеральные продукты - $997,6 млн, топливно-энергетические товары – $791,05 млн, металлы и изделия из них – $538 млн, древесина и целлюлозно-бумажные изделия – $365 млн, а также продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) - $263,7 млн.

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Теги:
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