Нижегородская область увеличила несырьевой неэнергетический экспорт на 15% - до $3,9 млрд Экономика

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Объем несырьевого неэнергетического экспорта в Нижегородской области в 2020 году увеличился на 15% по сравнению с 2019 годом и составил $3,93 млрд. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Несмотря на непростую экономическую ситуацию, связанную с пандемией, нам удалось нарастить несырьевой неэнергетический экспорт, на который приходится большая часть общего объема экспорта", - сказал Глеб Никитин, добавив, что область занимает первое место в ПФО по объему экспорта этой продукции и 10 место - в рейтинге субъектов РФ.

Глеб Никитин пояснил, что в структуре товарооборота Нижегородской области на долю поставок за рубеж приходится 63%, или $4,9 млрд.

"По общему объему внешнеторгового оборота Нижегородская область занимает 15-е место среди регионов России и второе - в Приволжском федеральном округе. Мы улучшили свои результаты в рейтинге субъектов РФ и сохранили позиции в окружном списке. Конечно, из-за пандемии произошло уменьшение внешнеторгового оборота – на 6,6%. При этом темпы его снижения у нас значительно ниже, чем в ПФО и в среднем в стране", - рассказал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область в 2020 году сохранила экспорт на уровне 2019 года, то есть в размере $4,9 млрд; импорт снизился на 14,5%, до $2,9 млрд; а в целом внешнеторговый оборот региона составил $7,8 млрд.

По информации департамента внешних связей правительства, основу поставок товаров неэнергетического экспорта составляет нижегородское оборудование для атомных станций, полиграфическая продукция, электрические двигатели и генераторы, бесшовные стальные трубы.

В пятерку основных рынков сбыта нижегородской несырьевой неэнергетической продукции входят Бангладеш ($1 млрд), Белоруссия ($571 млн), Индия ($493 млн), Китай ($379 млн) и Казахстан ($306 млн).

В пресс-службе напомнили, что развитие несырьевого неэнергетического экспорта является одной из важнейших целей, закрепленных в стратегии развития региона до 2035 года. Общий рост экспорта определен основной задачей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", разработанного в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект включает в себя пять федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Логистика международной торговли", "Экспорт продукции АПК", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".