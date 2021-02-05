Суд арестовал мужчину, похитившего ребенка в Арзамасе Происшествия

Фото: с сайта СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Суд арестовал мужчину, которого подозревают в похищении малолетней девочки в Арзамасе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Следователи полагают, что преступление произошло днем 15 февраля 2021 года, когда девочка возвращалась из школы домой, а 42-летний подозреваемый напал на нее. При этом у мужчины был нож, и он угрожал убить им ребенка.

Таким образом он довел девочку до своей квартиры, где держал ее некоторое время, но школьнице удалось связаться по телефону с отцом, который обратился в полицию и ребенка освободили в тот же день, а мужчину задержали.

Ранее в следственном комитете сообщали, что похититель был не знаком с ребенком. Во время допроса причастность к преступлению он не признал. При этом мужчина ранее неоднократно был судим

Арзамасский городской суд по ходатайству старшего следователя СУ СК РФ, заключил подозреваемого под стражу на два месяца с момента задержания, то есть до15 апреля 2021 года.

Суд решил, что оставаясь на свободе, мужчина может угрожать потерпевшей, требуя изменить показания.