Суд арестовал мужчину, похитившего ребенка в Арзамасе

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Суд арестовал мужчину, которого подозревают в похищении малолетней девочки в Арзамасе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Следователи полагают, что преступление произошло днем 15 февраля 2021 года, когда девочка возвращалась из школы домой, а 42-летний подозреваемый напал на нее. При этом у мужчины был нож, и он угрожал убить им ребенка.
Таким образом он довел девочку до своей квартиры, где держал ее некоторое время, но школьнице удалось связаться по телефону с отцом, который обратился в полицию и ребенка освободили в тот же день, а мужчину задержали.
Ранее в следственном комитете сообщали, что похититель был не знаком с ребенком. Во время допроса причастность к преступлению он не признал. При этом мужчина ранее неоднократно был судим
Арзамасский городской суд по ходатайству старшего следователя СУ СК РФ, заключил подозреваемого под стражу на два месяца с момента задержания, то есть до15 апреля 2021 года.
Суд решил, что оставаясь на свободе, мужчина может угрожать потерпевшей, требуя изменить показания.
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