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Экономика

Депутаты Гордумы внесли изменения в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год

17 февраля 2021 10:30  [60] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Депутаты Гордумы внесли изменения в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год. Об этом сообщает управление по связям со СМИ и публичным коммуникациям Гордумы Нижнего Новгорода.

Согласно информации, на заседании 17 февраля депутаты Думы одобрили внесение изменений в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов.

По словам директора департамента финансов администрации города Юрия Мочалкина, необходимость корректировки бюджета связана с возвратом городом остатков межбюджетных трансфертов 2020 года в сумме 180,1 млн рублей. В результате доходная часть бюджета теперь уменьшена на 157,2 млн рублей.

При этом расходы бюджета города увеличены на 272 млн рублей. Так, около 23 млн рублей выделено на выплату компенсаций за найм жилых помещений жителям домов, которые признаны аварийными и подлежащими сносу (дом №15А по улице Ломоносова и дом №17 по улице Краснодонцев). Еще 3,2 млн рублей планируется направить на содержание восьми окон центра "Мой бизнес".

Теперь основные параметра бюджета составляют: доходы - 38 млрд 133,1 млн рублей, расходы - 39 млрд 038,5 млн рублей, дефицит городского бюджета равен 905,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в январе 2021 года доходная и расходная части бюджета увеличены на 1,7 млрд рублей за счет межбюджетных трансфертов.

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Теги:
Бюджет Городская дума
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