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Карантин по ОРВИ и коронавирусу действует в 12,5% нижегородских школ и детсадов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Согласно информации, во время действия карантина вводится ограничительная мера - полное приостановление или переход на дистанционный формат учебного и воспитательного процесса.
"В целом заболеваемость респираторными инфекциями находится на уровне пороговых значений", - отметили в пресс-службе ведомства.
В связи с подготовкой к эпидсезону по гриппу и ОРВИ привито более 1,6 млн. человек (53,4 % от численности населения области).
Напомним, что двумя неделями ранее карантин действовал в 11% школ и детсадов региона.
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