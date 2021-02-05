Карантин по ОРВИ и коронавирусу действует в 12,5% нижегородских школ и детсадов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Карантин по ОРВИ и коронавирусу действует в 12,5% нижегородских школ и детсадов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно информации, во время действия карантина вводится ограничительная мера - полное приостановление или переход на дистанционный формат учебного и воспитательного процесса.

"В целом заболеваемость респираторными инфекциями находится на уровне пороговых значений", - отметили в пресс-службе ведомства.

В связи с подготовкой к эпидсезону по гриппу и ОРВИ привито более 1,6 млн. человек (53,4 % от численности населения области).

Напомним, что двумя неделями ранее карантин действовал в 11% школ и детсадов региона.