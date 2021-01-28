Карантин по COVID-2019 и ОРВИ действует в 11% нижегородских школ и детсадов Общество

Карантин по COVID-2019 и ОРВИ действует в 11% нижегородских школ и детсадов Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Карантин по COVID-2019 и ОРВИ по данным на 2 февраля действует в 11% от общего количества школ и детсадов, расположенных в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Во время карантина вводится ограничительная мера - приостановление или переход на дистанционный формат учебного и воспитательного процесса.

Неделей ранее (на 27 января) карантин действовал в 9% от общего количества образовательных учреждений региона.

Напомним, что заболеваемость ОРВИ в области в настоящее время находится на уровне эпидемиологического порога, но среди нижегородцев старше 15 лет сохраняется повышенный уровень заболеваемости.

Существующая эпидемиологическая ситуация в регионе не меняется вторую неделю подряд.