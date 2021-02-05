"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
Новая схема на Циолковского
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Политика
17 февраля 2021 12:37  [99] Дума Нижнего Новгорода назначила Алексея Шинкарева членом городского избиркома
15 февраля 2021 12:37  [420] Суд в Нижнем Новгороде признал экс-главу Марий Эл виновным в получении взятки
12 февраля 2021 19:09  [1231] Эксперт-мониторинг событий 8 - 12 февраля 2021 года от АНО "Минин-центр"
12 февраля 2021 18:23  [358] Нижегородские и Тюменские власти договорились о промышленном сотрудничестве регионов
12 февраля 2021 15:28  [937] Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира создано в Нижегородской области
11 февраля 2021 12:15  [414] "Выборы всех уровней в ПФО должны пройти открыто, конкурентно и легитимно", - Игорь Комаров
09 февраля 2021 17:42  [588] Наталья Назарова продолжает помогать нижегородским медучреждениям
09 февраля 2021 17:33  [582] Число нижегородских педагогов, желающих стать советниками по воспитанию, в 2 раза превышает квоту
08 февраля 2021 18:04  [415] Спикер ЗС НО Евгений Люлин рассказал о законодательстве, направленном на развитие молодежи
06 февраля 2021 11:50  [655] Евгения Люлина наградили юбилейной медалью "Росатома"
Политика

Дума Нижнего Новгорода назначила Алексея Шинкарева членом городского избиркома

17 февраля 2021 12:37  [99] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода назначила Алексея Шинкарева членом городской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Такое решение было принято на заседании 17 февраля 2021 года.

Алексей Шинкарев является заместителя директора ГКУ Нижегородской области "Центр безопасности дорожного движения". Его кандидатура была предложена избирательной комиссией Нижегородской области.

Напомним, в января 2020 года городская Дума досрочно прекратила полномочия члена избирательной комиссии Нижнего Новгорода с правом решающего голоса Екатерины Ашировой. Основанием для этого стало ее личное заявление.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городская дума Избирком Назначения
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph