Дума Нижнего Новгорода назначила Алексея Шинкарева членом городского избиркома Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода назначила Алексея Шинкарева членом городской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Такое решение было принято на заседании 17 февраля 2021 года.

Алексей Шинкарев является заместителя директора ГКУ Нижегородской области "Центр безопасности дорожного движения". Его кандидатура была предложена избирательной комиссией Нижегородской области.

Напомним, в января 2020 года городская Дума досрочно прекратила полномочия члена избирательной комиссии Нижнего Новгорода с правом решающего голоса Екатерины Ашировой. Основанием для этого стало ее личное заявление.