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Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) получил статус федеральной инновационной площадки. Об этом сообщил ректор учебного заведения Николай Карякин на своей странице в соцсети Instagram.
Он рассказал, что соответствующее решение было принято министерством науки и высшего образования России.
Были оценены два проекта вуза: комплексная программа дополнительного образования "По ступеням медицинских знаний" и "Школа здорового будущего".
"На ближайшие два года ПИМУ станет "законодателем мод" в области сверхранней профориентации школьников и обучения детей основам медицинских знаний", - написал Николай Карякин.
Он добавил, что параллельно с этим в ПИМУ будут разрабатываться программы обучения педагогов начальных классов, исходя из особенностей характера, личности и психологической индивидуальности ребенка.
Напомним, что в апреле Приволжский исследовательский медицинский университет был перепрофилирован для работы с COVID-19.
Отметим, что студенты ПИМУ не уходили на дистанционное обучение, как другие вузы.
СПРАВКА:
Статус федеральной инновационной площадки получают образовательные организации, занимающиеся, помимо учебного процесса, инновационными проектами по развитию системы образования.
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