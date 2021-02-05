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Общество

ПИМУ получил статус федеральной инновационной площадки

17 февраля 2021 13:08  [60] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) получил статус федеральной инновационной площадки. Об этом сообщил ректор учебного заведения Николай Карякин на своей странице в соцсети Instagram.

Он рассказал, что соответствующее решение было принято министерством науки и высшего образования России.

Были оценены два проекта вуза: комплексная программа дополнительного образования "По ступеням медицинских знаний" и "Школа здорового будущего".

"На ближайшие два года ПИМУ станет "законодателем мод" в области сверхранней профориентации школьников и обучения детей основам медицинских знаний", - написал Николай Карякин.

Он добавил, что параллельно с этим в ПИМУ будут разрабатываться программы обучения педагогов начальных классов, исходя из особенностей характера, личности и психологической индивидуальности ребенка.

Напомним, что в апреле Приволжский исследовательский медицинский университет был перепрофилирован для работы с COVID-19.

Отметим, что студенты ПИМУ не уходили на дистанционное обучение, как другие вузы.

СПРАВКА:

Статус федеральной инновационной площадки получают образовательные организации, занимающиеся, помимо учебного процесса, инновационными проектами по развитию системы образования.

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Теги:
Вузы Инновация Медицина и здоровье
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