Уголовное дело возбуждено в отношении экс-главы комитета Госохотнадзора Нижегородской области Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Уголовное дело возбуждено в отношении экс-руководителя комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области Николая Бондаренко. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Согласно информации, уголовные дела возбуждены по статьям "Получение должностным лицом взятки" и "Превышение должностных полномочий".

По версии следствия, в октябре прошлого года Николай Бондаренко, являясь главой комитета, получил от индивидуального предпринимателя взятку в виде денег и имущества за предоставление ему и представляемых им лиц информации об участниках аукциона на право заключения соглашения в отношении охотничьих угодий Ветлужского муниципального района площадью более 20 тысяч га сроком на 49 лет. Отмечается, что данная информация являлась коммерческой тайной и ее нельзя было разглашать.

Несколько месяцев спустя - в декабря 2020 года он же, зная о нарушении гражданином правил охоты, дал своим подчиненным указание не составлять в отношении нарушившего законодательство гражданина протокол об административном правонарушении.

Сейчас решается вопрос о задержании подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что в регионе создано министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Возглавил это ведомство Роман Воробьев, который ранее возглавлял департамент лесного хозяйства. В связи с реорганизацией комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира возглавлявший его Николай Бондаренко покинул должность.