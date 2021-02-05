"Автобан" приступил к проектированию состава асфальта для М-12 "Москва – Казань"

СУ-905 строительно-инвестиционного холдинга "Автобан" начала проектирование асфальта по технологии superpave для скоростной трассы М-12 "Москва – Казань".
Как сообщается на сайте холдинга "Автобан", технология Superpave (Superior Performing Asphalt Pavement) увеличивает срок службы дороги на 25-30%. Эта методология при помощи специального лабораторного оборудования предельно точно подбирает и рассчитывает индивидуальный состав и пропорции материалов с учетом температур, влажности, свойств местного грунта, интенсивности движения для каждой конкретной дороги. В ряде случаев индивидуальный подход снижает затраты на строительство. Например, методология определит такой состав смеси, при котором можно использовать щебень или гравий из ближайшего карьера, а не везти его из локации за сотни километров.
Стоит отметить, что для предприятия это будет новый опыт в плане настройки параметров производства и проведения лабораторного контроля. Для наиболее эффективного проектирования холдинг закупит два новых комплекта лабораторного оборудования и обучит сотрудников работе с ними.
Как сообщалось ранее, строительство скоростной магистрали М-12 Москва-Казань стартует в Нижегородской области. Строительство трассы ведут специалисты строительно-инвестиционного холдинга "Автобан", которые уже готовы приступить к работам.
Нижегородский участок протяженностью около 280 км пройдет по территории 6 муниципальных районов и 2 городских округов.
Трасса станет частью транснационального коридора Европа - Западный Китай.
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