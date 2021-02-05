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Происшествия

Один человек погиб при столкновении с ГАЗелью в Нижегородской области

18 февраля 2021 08:58  [60] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Один человек погиб при столкновении с ГАЗелью в Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 17 февраля в 11:30 на 6 км автодороги Ковернино – Городец в Ковернинском районе области.

61-летний водитель автомобиля ZAZ Sens не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с ГАЗелью. В итоге в ДТП погиб водитель автомобиля ZAZ.

Ранее сообщалось также, что 16 февраля в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли два человека. Автомобиль вспыхнул.

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