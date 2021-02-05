Пенсионер погиб под колесами погрузчика в Кстовском районе Происшествия

Погрузчик ТО-30-3 Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пенсионер погиб под колесами погрузчика в Кстовском районе. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации полиции, авария произошла 17 февраля в 19:05 в деревне Федяково, на ул. Центральная, 93 в Кстовском районе Нижегородской области.

43-летний водитель погрузчика ТО-30-3 при движении задним ходом насмерть сбил 81-летнего пенсионера. Отмечается, что водитель был лишен прав на управление транспортным средством.

Как сообщалось ранее, еще одно ДТП 17 февраля унесло жизнь человека - мужчина погиб при столкновении с ГАЗелью в Нижегородской области.