Директором Нижегородского НОЦ назначен Игорь Федюшкин Общество

Игорь Федюшкин Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Директором АНО "Нижегородский НОЦ" назначен Игорь Федюшкин. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на этом посту он сменил Евгения Федосеева. Он же займет должность директора по развитию Нижегородского НОЦ.

По словам главы региона Глеба Никитина, одной из главных задач Игоря Федюшкина на посту руководителя Нижегородского НОЦ станет усиление контактов с вузами и научным сектором.

"Нижегородский НОЦ – серьезная система, куда входят вузы, учреждения РАН и предприятия реального сектора экономики. По сути, это система координации научно-технологической повестки всего региона. Игорь Федюшкин обладает большим авторитетом в профессиональном сообществе", - сказал губернатор.

Напомним, Нижегородский НОЦ был создан в 2019 году в рамках нацпроекта "Наука". На сегодняшний день в контуре организации находится порядка 200 проектов.

СПРАВКА:

Игорь Федюшкин родился 13 марта 1966 года в Дзержинске Горьковской области. Он доктор химических наук, имеет ученое звание профессора по кафедре органической химии, а также звание члена-корреспондента РАН.

С 2016 года он занимает пост директора ФГБУН "Институт металлорганической химии им. Г.А. Разуваева Российской академии наук".

Научные достижения: стипендия Российского государственного фонда поддержки молодых ученых (1995, 1996, 1997), стипендия Фонда Александра фон Гумбольдта (1998-1999), премия Фридриха Вильгельма Бесселя (2003), грант Фонда содействия отечественной науке "Молодые доктора наук РАН" (2004-2005), премия "100 Талантов" (КНР) (2017), приглашенный профессор Северо-Западного университета (КНР) (с 2018 по н.в.).