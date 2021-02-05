"Дом с болью" на ул. Варварской в Нижнем Новгороде отреставрируют к декабрю Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дом №8 по ул. Варварской в Нижнем Новгороде, с надписью "здесь боль" на фасаде, отреставрируют к декабрю 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГО ОКН) Нижегородской области.

Работы выполняет ГП НО "ДиРОН". Согласно контракту, подрядчик разработал проектно-сметную документацию по сохранению объекта культурного наследия и в январе 2021 года приступил к работам.

В УГО ОКН пояснили, что реставрация объекта будет осуществляться поэтапно. Так, работы по капремонту основных конструктивных элементов – фундамента, отмостки, стен, фасадов, кровли, окон, входных дверей – должны быть выполнены не позднее 1 июля. Работы по капитальному ремонту внутренних помещений, устройству внутренних инженерных сетей, пусконаладочные работы и благоустройство территории — до 30 ноября.

В настоящее время здание уже разбирают и вывозят по бревнам. На это обратили внимание градозащитники и задали вопросы подрядчику. Как сообщается на сайте фестиваля "Том Сойер фест", бревна вывозятся на закрытую площадку на территории города, где хранятся при необходимой температуре. Сборку сруба планируется начать в марте. Поврежденные бревна будут заменены на новые.

Напомним, в декабре в Нижегородском районе из-за угрозы возможного обрушения некоторых объектов культурного наследия был введен режим повышенной готовности. Дело в том, что обследование этих ОКН показало, что существует угроза обрушения их конструктивных элементов. Среди них был и дом на ул. Варварской,8.

Отметим, что здание не используется с 1996 года, когда в нем произошел пожар. С тех пор дом законсервирован. Однако, он привлекает большое внимание творческих нижегородцев. В 2018 году фасад здания стал одной из площадок проведения фестиваля "О'Город. Окно". Екатеринбургский художник Илья Мозги представил нижегородцам работу под названием "Здесь больше нет огня, но каждую секунду теплей от тебя". Позднее другой неизвестный "художник" закрасил часть слов, оставив только "Здесь боль от тебя". Надпись восстановили, но оставили в виде пунктира. Также на стене здания нижегородский поэт неоднократно оставлял листы со стихами.

СПРАВКА:

Дом №8 по ул. Варварской является объектом культурного наследия регионального значения - "Дом Щелокова". По архивным материалам середины XIX в. и типологическим признакам постройку дома можно отнести к 1820-м гг. По всей вероятности, он был возведен по проекту архитектора Ефимова на основе жилого дома с мезонином из альбома "образцовых" фасадов 1809 – 1812 гг. Является ярким образцом деревянного зодчества периода классицизма, сохранившим свою объемно-планировочную структуру.