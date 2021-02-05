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Общество

Капремонт Ивановского съезда планируется завершить до июля 2021 года

18 февраля 2021 12:08  [35] Общество
Ивановский съезд

Ивановский съезд

Фото: https://www.google.ru/maps

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Капремонт Ивановского съезда планируется завершить до июля 2021 года. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, на капитальный ремонт автомобильной дороги Ивановский Съезд (от Кремлевской стены до пер. Кожевенный) планируется направить 37,2 млн рублей.

Отмечается, что средства будут выделены из областного бюджета. В рамках капремонта дороги должно быть заменено дорожное покрытие и нанесена разметка.

При этом работы должны быть выполнены с даты заключения контракта по 30 июня 2021 года.

Напомним, что более 57 млн рублей планируется направить на ремонт дорог в центре Нижнего Новгорода.

В частности, планируется провести ремонт дорог на участках по ул. Большая Печерская от ул. Пискунова до ул. Родионова, по ул. Провиантская от наб. Верхневолжской до ул. Ижорская, по ул. Фрунзе от наб. Верхневолжской до ул. Ковалихинская, по ул. Трудовая от ул. Б. Печерская до ул. Белинского с лестницей от д.64 по ул. Ковалихинской. Работы должны быть завершены с даты подписания муниципального контракта по 1 августа 2021 года.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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