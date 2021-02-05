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Общество

Работы по благоустройству сквера на пл. Горького начнутся в марте

18 февраля 2021 15:10  [73] Общество
площадь Горького

площадь Горького

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Работы по благоустройству сквера на пл. Горького начнутся в марте. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев по итогам выездного совещания.

Согласно информации, на совещании обсуждался план работ подрядной организацией.

По словам мэра города, сквер сохранит свою планировочную структуру, которая является предметом охраны. При этом в рамках благоустройства сквера будет обновлено дорожное покрытие, заменено все освещение и отремонтировано ограждение сквера.

"Все закупки нужно делать заранее, чтобы не возникли сложности с поставкой материалов после начала сезона работ по благоустройству в 2021 году. Я поручил главе Нижегородского района оперативно в еженедельном режиме контролировать ход работ, которые начнутся в марте", – добавил Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что на работы по ремонту и озеленению сквера планируется направить 75 млн рублей.

После благоустройства на площади Горького появятся места для сидения и озеленение клумб в соответствии с характером исторических цветников как во время создания сквера. Проектировщики воссоздавали их по архивным фото

Реконструкция сквера проходит в рамках программы "Вам решать!". Именно территорию сквера выбрали жители Нижегородского района для благоустройства. Напомним, что в 2021 году с 15 февраля по 15 марта жители Нижегородской области могут внести предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах региона в рамках проекта "Вам решать!", который реализуется на базе программы поддержки местных инициатив (ППМИ).

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Теги:
Благоустройство Сквер
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