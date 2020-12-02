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Общество

Площадь Горького благоустроят за 75 млн рублей

25 января 2021 13:40  [92] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сквер на площади Горького в Нижнем Новгороде благоустроят за 75,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

За благоустройство сквера нижегородцы проголосовали в рамках проекта "Вам решать". Сейчас администрация Нижегородского района объявила конкурс по выбору подрядчика для выполнения соответствующих работ.

Как рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, к 800-летию города в сквере планируется заменить существующее асфальтовое покрытие на брусчатку, отремонтировать лестницы, организовать новое энергосберегающее освещение с применением светодиодных лам, установить лавочки и урны, обновить газон. Кроме того, сквер сделают доступным для маломобильных граждан.

"После благоустройства на площади появятся места для сидения и озеленение клумб в соответствии с характером исторических цветников как во время создания сквера. Проектировщики воссоздавали их по архивным фото", - рассказали в администрации Нижнего Новгорода.

Согласно конкурсной документации, благоустройство площади должно быть завершено к 1 июля.

Напомним, что первоначально площадь Горького в Нижнем Новгороде собирались превратить в городской сад с фонтаном в классическом стиле. Позднее от фонтана было решено отказаться. Однако, на тот момент глава города Владимир Панов заявлял, что "новая площадь Горького будет очень сильно отличаться от того, что мы с вами привыкли видеть".

В настоящее время администрацией Нижнего Новгорода принято другое решение.

"Учитывая, что сквер является объектом культурного наследия регионального значения, его планировка и дендрология входят в предмет охраны, по согласованию с областным управлением государственной охраны объектов культурного наследия обновление площади будет проходить без внесения каких-либо существенных изменений" - говорится в сообщении.

Подготовленную КБ "Стрелка" концепцию благоустройства площади Горького планируется в дальнейшем использовать в части организации улично-дорожной сети (переходы, островки, расширение тротуара у Дома связи).

Напомним также, к 800-летию Нижнего Новгорода ул. Большую Покровскую планируется превратить в "заметный променад", который будет тянуться от площади Лядова через площадь Горького.

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Теги:
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