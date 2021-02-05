Ряд улиц в Автозаводском районе Нижнего Новгорода затопило из-за прорыва трубы Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Ряд улиц в Автозаводском районе Нижнего Новгорода затопило из-за прорыва трубы. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Нижегородский Водоканал".

Согласно информации, 18 февраля произошла утечка на линии холодного водоснабжения. В результате затопило переулок Моторный. В итоге вода разлилась до проспекта Октября и соседних улиц.

В настоящее время на месте работают сотрудники водоканала, которые ликвидируют последствия аварии. Отмечается, что до конца дня все работы завершатся.

Ранее сообщалось, что 16 февраля трубу с холодной водой прорвало на ул. Ковалихинская Нижнего Новгорода.