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Происшествия

Ряд улиц в Автозаводском районе Нижнего Новгорода затопило из-за прорыва трубы

18 февраля 2021 15:52  [2] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Ряд улиц в Автозаводском районе Нижнего Новгорода затопило из-за прорыва трубы. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Нижегородский Водоканал".

Согласно информации, 18 февраля произошла утечка на линии холодного водоснабжения. В результате затопило переулок Моторный. В итоге вода разлилась до проспекта Октября и соседних улиц.

В настоящее время на месте работают сотрудники водоканала, которые ликвидируют последствия аварии. Отмечается, что до конца дня все работы завершатся.

Ранее сообщалось, что 16 февраля трубу с холодной водой прорвало на ул. Ковалихинская Нижнего Новгорода.

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Теги:
Авария прорыв трубы
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