Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
18 февраля 2021 16:34  [52] Определен подрядчик по благоустройству общественных пространств в Дзержинске
18 февраля 2021 16:22  [68] "Школа грамотного потребителя" проводит в Нижегородской области мониторинг уборки снега
18 февраля 2021 16:16  [86] Три троллейбусных маршрута не работает на Автозаводе из-за потопа на пр.Ильича
18 февраля 2021 15:10  [184] Работы по благоустройству сквера на пл. Горького начнутся в марте
18 февраля 2021 14:18  [167] Вопрос об увеличении отпуска за ненормированный рабочий день обсудят в Госдуме
18 февраля 2021 14:13  [405] Нижегородец взыскал с больницы за смерть жены 400 тысяч рублей
18 февраля 2021 14:10  [122] Межрегиональный турнир по художественной гимнастике "Метелица – 2021" прошел в Кстове
18 февраля 2021 13:53  [149] Шумоглушители установили на котлах Сормовской ТЭЦ
18 февраля 2021 13:45  [570] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 19 районах Нижегородской области
18 февраля 2021 13:31  [135] Музей нижегородской интеллигенции отреставрирует компания из Уфы
Общество

Определен подрядчик по благоустройству общественных пространств в Дзержинске

18 февраля 2021 16:34  [52] Общество
Определен подрядчик по благоустройству общественных пространств в Дзержинске

Определен подрядчик по благоустройству общественных пространств в Дзержинске

Фото: пресс-служба правительства региона

Работы по благоустройству двух общественных пространств в Дзержинске по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) нацпроекта "Жилье и городская среда" проведет ООО "КапитальноеДорожноеСтроительство-НН". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Подрядчик в 2021 году обновит площадь Привокзальную и территорию между домами №№ 76 и 78 на проспекте Циолковского. Сумма контракта составляет порядка 85 млн рублей, основная часть средств поступит из федерального и регионального бюджетов.

"Проекты этих пространств, как и других, которые благоустраиваются в рамках проекта "ФКГС", формируются и дорабатываются при непосредственном участии граждан. Такое взаимодействие имеет огромное значение, так как именно местные жители должны решать, как будет выглядеть территория вокруг. Совсем скоро, 26 апреля, на новой федеральной платформе начнется голосование за территории для благоустройства по нацпроекту в 2022 году. Это реальная возможность повлиять на облик региона", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По просьбе горожан, территория для благоустройства между домами №№ 76 и 78 на проспекте Циолковского в Дзержинске была увеличена по сравнению с запланированной изначально, что позволило предусмотреть появление у молодежного комплекса "Спутник" памп-трека, воркаут- и игровой площадок, а также зоны для отдыха. Также там проведут озеленение, обустроят освещение, на территории появятся новые малые архитектурные формы.

На территории Привокзальной площади обустроят места отдыха со скамейками, освещение, а также цветочные клумбы и арт-объекты. Рядом с автовокзалом запланировано строительство парковки, а также зоны отдыха с установкой скамеек и урн.

Как сообщал ранее Глеб Никитин, в этом году благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области будет направлено порядка 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных в минувшем году.

Национальный проект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации. Он включает в себя четыре федеральных проекта: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Дзержинск
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph