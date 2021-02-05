Определен подрядчик по благоустройству общественных пространств в Дзержинске Общество

Определен подрядчик по благоустройству общественных пространств в Дзержинске Фото: пресс-служба правительства региона

Работы по благоустройству двух общественных пространств в Дзержинске по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) нацпроекта "Жилье и городская среда" проведет ООО "КапитальноеДорожноеСтроительство-НН". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Подрядчик в 2021 году обновит площадь Привокзальную и территорию между домами №№ 76 и 78 на проспекте Циолковского. Сумма контракта составляет порядка 85 млн рублей, основная часть средств поступит из федерального и регионального бюджетов.

"Проекты этих пространств, как и других, которые благоустраиваются в рамках проекта "ФКГС", формируются и дорабатываются при непосредственном участии граждан. Такое взаимодействие имеет огромное значение, так как именно местные жители должны решать, как будет выглядеть территория вокруг. Совсем скоро, 26 апреля, на новой федеральной платформе начнется голосование за территории для благоустройства по нацпроекту в 2022 году. Это реальная возможность повлиять на облик региона", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По просьбе горожан, территория для благоустройства между домами №№ 76 и 78 на проспекте Циолковского в Дзержинске была увеличена по сравнению с запланированной изначально, что позволило предусмотреть появление у молодежного комплекса "Спутник" памп-трека, воркаут- и игровой площадок, а также зоны для отдыха. Также там проведут озеленение, обустроят освещение, на территории появятся новые малые архитектурные формы.

На территории Привокзальной площади обустроят места отдыха со скамейками, освещение, а также цветочные клумбы и арт-объекты. Рядом с автовокзалом запланировано строительство парковки, а также зоны отдыха с установкой скамеек и урн.

Как сообщал ранее Глеб Никитин, в этом году благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области будет направлено порядка 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных в минувшем году.

Национальный проект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации. Он включает в себя четыре федеральных проекта: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".