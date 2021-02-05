Новая схема на Циолковского
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Политика
18 февраля 2021 18:21  [25] Суд арестовал экс-главу нижегородского Госохотнадзора
18 февраля 2021 09:25  [408] Экс-глава администрации в Нижегородской области приговорен к 1,5 годам лишения свободы за превышение полномочий
17 февраля 2021 13:58  [1066] Павел Марков назначен гендиректором "Нижегородского водоканала"
17 февраля 2021 13:27  [670] Уголовное дело возбуждено в отношении экс-главы комитета Госохотнадзора Нижегородской области по факту получения взятки
17 февраля 2021 12:37  [477] Дума Нижнего Новгорода назначила Алексея Шинкарева членом городского избиркома
15 февраля 2021 17:55  [616] Директора АО "Специализированный застройщик Нижегородской области" подозревают во взяточничестве
15 февраля 2021 12:37  [457] Суд в Нижнем Новгороде признал экс-главу Марий Эл виновным в получении взятки
12 февраля 2021 19:09  [1243] Эксперт-мониторинг событий 8 - 12 февраля 2021 года от АНО "Минин-центр"
12 февраля 2021 18:23  [371] Нижегородские и Тюменские власти договорились о промышленном сотрудничестве регионов
12 февраля 2021 15:28  [1173] Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира создано в Нижегородской области
Политика

Суд арестовал экс-главу нижегородского Госохотнадзора

18 февраля 2021 18:21  [25] Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Московский районный суд арестовал экс-руководителя комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области Николая Бондаренко. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Заседание суда состоялось сегодня – 18 февраля. Николаю Бондаренко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 72 часа (трое суток).

Напомним, что чиновника обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьями "Получение должностным лицом взятки" и "Превышение должностных полномочий".

Следователи полагают, что факт взяточничества произошел в октябре 2020 года, когда Николай Бондаренко, будучи главой Госохотнадзора, за вознаграждение предоставил индивидуальному предпринимателю информацию об участниках аукциона на право заключения соглашения в отношении охотничьих угодий Ветлужского района. Данная информация могла бы помочь предпринимателю выиграть этот аукцион.

Кроме того, в декабре 2020 года Николай Бондаренко, зная о нарушении правил охоты и рыболовства со стороны гражданина, поручил подчиненным не составлять проток о данном нарушении и уничтожить улики.

В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело. Сегодня суд арестовал его на трое суток.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятка Суд
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph