Суд арестовал экс-главу нижегородского Госохотнадзора Политика

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Московский районный суд арестовал экс-руководителя комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области Николая Бондаренко. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Заседание суда состоялось сегодня – 18 февраля. Николаю Бондаренко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 72 часа (трое суток).

Напомним, что чиновника обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьями "Получение должностным лицом взятки" и "Превышение должностных полномочий".

Следователи полагают, что факт взяточничества произошел в октябре 2020 года, когда Николай Бондаренко, будучи главой Госохотнадзора, за вознаграждение предоставил индивидуальному предпринимателю информацию об участниках аукциона на право заключения соглашения в отношении охотничьих угодий Ветлужского района. Данная информация могла бы помочь предпринимателю выиграть этот аукцион.

Кроме того, в декабре 2020 года Николай Бондаренко, зная о нарушении правил охоты и рыболовства со стороны гражданина, поручил подчиненным не составлять проток о данном нарушении и уничтожить улики.

В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело. Сегодня суд арестовал его на трое суток.