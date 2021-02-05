Потоп из-за прорыва трубы на Автозаводе ликвидирован

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Потоп на улицах Автозаводского района из-за прорыва водопровода ликвидирован. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили на Нижегородском водоканале.
Сегодня - 18 февраля, в переулке Моторном произошла утечка на линии холодного водоснабжения. В результате затопило как сам переулок, так и проспект Октября с соседними улицами. Ряд припаркованных около этих улиц машин оказался целиком или частично подо льдом.
"В настоящее время потоп ликвидирован. Остальные работы пока продолжаются", - сказал представитель Нижегородского водоканала, сотрудники которого занимаются устранением утечки.
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