Потоп из-за прорыва трубы на Автозаводе ликвидирован Общество

Фото: Соцсеть, Наталия Шульгина

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Потоп на улицах Автозаводского района из-за прорыва водопровода ликвидирован. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили на Нижегородском водоканале.

Сегодня - 18 февраля, в переулке Моторном произошла утечка на линии холодного водоснабжения. В результате затопило как сам переулок, так и проспект Октября с соседними улицами. Ряд припаркованных около этих улиц машин оказался целиком или частично подо льдом.

"В настоящее время потоп ликвидирован. Остальные работы пока продолжаются", - сказал представитель Нижегородского водоканала, сотрудники которого занимаются устранением утечки.