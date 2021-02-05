Глеб Никитин и Виталий Мутко обсудили проведение форума "Среда для жизни" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко обсудили проведение форума "Среда для жизни" Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, 18 февраля в ходе встречи в Москве также обсуждалось празднование 800-летия Нижнего Новгорода.

"К юбилею была сформирована масштабная программа благоустройства и обновления Нижнего Новгорода. Она не только рассчитана на этот год, но и устремлена в будущее. Масштабные работы пройдут и в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Проведение форума позволит поделиться лучшими практиками и представить свой опыт",- сказал Глеб Никитин.

Виталий Мутко в свою очередь отметил, что в юбилейный для Нижнего Новгорода год на форуме "Среда для жизни" будут обозначены все современные тенденции строительства, городской среды, урбанистики.

"Традиционно при подготовке к форуму ДОМ.РФ примет участие в создании яркого общественного пространства, реализации важного для города и его жителей проекта", - добавил Виталий Мутко.

Ранее сообщалось, что ДОМ.РФ выпустит для Нижегородской области инфраструктурные облигации.

Нижегородская область войдет в число пилотных регионов, где будут развивать территории с помощью механизма инфраструктурных облигаций.

ДОМ.РФ уже запустил процедуру эмиссии таких облигаций в Центральном Банке, и уже к апрелю ценные бумаги могут быть размещены на открытом рынке.