ДОМ.РФ выпустит для Нижегородской области инфраструктурные облигации Экономика

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко 18 февраля 2021 года в Москве подписали меморандум о намерении использования облигаций для финансирования проектов на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Также Глеб Никитин и Виталий Мутко подписали обновленное соглашение о сотрудничестве - Нижегородская область войдет в число пилотных регионов, где будут развивать территории с помощью механизма инфраструктурных облигаций.

ДОМ.РФ уже запустил процедуру эмиссии таких облигаций в Центральном Банке, и уже к апрелю ценные бумаги могут быть размещены на открытом рынке.

"ДОМ.РФ - один из основных партнеров региона в сфере развития жилищного строительства. Сейчас наблюдается большой рост ипотечного кредитования и в целом рост рынка. Но задачи стоят еще более масштабные. В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" нам необходимо значительно увеличить объемы ввода жилья. Сделать это можно только за счет прорывного развития инфраструктуры, что требует "длинных" инвестиций. Это становится возможным благодаря механизму инфраструктурных облигаций, который будет реализовывать ДОМ.РФ", - сказал Глеб Никитин.

Он пояснил, что с помощью таких облигаций можно осуществить редевелопмент исторического центра Нижнего Новгорода и развитие района Ольгина-Новинок.

"Развитие новых территорий важно и в контексте решения проблемы "обманутых дольщиков" в Новинках. Мы должны развивать эту территорию – создавать социальную и транспортную инфраструктуру. Сейчас строится ольгинская развязка, но на этом нельзя останавливаться. Важен проект создания дублера проспекта Гагарина и внутренней дорожной сети. Все эти вопросы проработаем вместе с ДОМ. РФ и направим заявку в Минэкономразвития", - добавил губернатор Нижегородской области.

"Наше взаимодействие с региональным правительством активно развивается. Нижегородская область совершила существенный рывок в плане перехода на эскроу-счета. Речь идет о проектах площадью более 775 тысяч кв. метров. Растет и спрос на жилье, объемы выдачи ипотеки в 2020 году на 34% превысили показатели прошлого года", - рассказал Виталий Мутко.

Также важным пунктом сотрудничества является вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков из федеральной собственности.

Правительственная комиссия передала области более 2,2 тысяч га земель с градостроительным потенциалом почти 5 млн. кв. м. На этих участках при помощи ДОМ.РФ, уже построено около 470 тысяч кв. м. жилья, в стадии строительства еще более 400 тысяч кв. м. До 2030 года на переданных участках запланирован ввод в эксплуатацию 2,9 млн кв. м. жилья.

"Сегодня мы посмотрели несколько микрорайонов, в которых есть потенциал для жилищного строительства, – более 5 млн кв. м. жилья с инфраструктурой. Но для запуска этих проектов необходимо создание транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры и социальных объектов. Инвестиции для этого можно привлечь через новый механизм инфраструктурных облигаций", - объяснил Виталий Мутко.

Напомним, что вопрос выпуска инфраструктурных облигаций для привлечения инвестиций при строительстве дублера проспекта Гагарина рассматривался еще в середине 2020 года совместно с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным, который и предложил на примере Нижегородской области разработать пилотный проект по привлечению инфраструктурных облигаций для комплексного освоения территории.

Глеб Никитин также ранее предлагал использовать инфраструктурные облигации при строительстве метро.