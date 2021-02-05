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Юноша погиб при столкновении двух ВАЗов в Нижегородской области

19 февраля 2021 09:00  [66] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Юноша погиб при столкновении двух ВАЗов в Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно полученной информации, автоавария произошла 18 февраля в 19:25 на 248 км автодороги Владимир – Муром – Арзамас.

19-летний водитель автомобиля ВАЗ 21102 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и совершил столкновение с другими автомобилем ВАЗ 21103.

В результате автоаварии водители автомашин получили разные ранения и были госпитализированы, а 16-летний пассажир автомобиля ВАЗ 21102 погиб на месте происшествия.

Напомним, что ранее в ДТП 17 февраля пенсионер погиб под колесами погрузчика в Кстовском районе.

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Теги:
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