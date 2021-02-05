ЕРКЦ призывает нижегородцев оплачивать квитанции за отопление и горячую воду онлайн

ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) призывает жителей Дзержинска, Кстова и Кстовского района оплачивать квитанции за отопление и горячую воду онлайн. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Т Плюс".
Согласно информации, внести плату за отопление и горячую воду по квитанциям можно на сайте компании через личный кабинет или через сервис "Оплата без регистрации (без комиссии)". Кроме этого, там же можно оплатить долги за отопление и горячую воду по судебным решениям. Для это нужно знать номер исполнительного документа или соглашения о реструктуризации задолженности и сумму, которую требуется оплатить. Подробная инструкция размещена на сайте в разделе "Информационный помощник".
Заплатить без комиссии за коммунальные услуги по квитанциям ЕРКЦ жители Дзержинска могут:
Жители Кстова:
Компания напоминает, что оплачивать квитанции ЕРКЦ рекомендуется до 25 числа включительно. В данном случае платеж будет учтен при формировании следующей квитанции, пени не будут начисляться, право на получение единовременной денежной компенсации сохранится.
СПРАВКА:
ООО "Единый расчетно-кассовый центр" приступило к работе в сентябре 2007 года. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в трех городах Нижегородской области: Дзержинске, Кстове и Балахне.
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