ЕРКЦ призывает нижегородцев оплачивать квитанции за отопление и горячую воду онлайн Общество

ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) призывает жителей Дзержинска, Кстова и Кстовского района оплачивать квитанции за отопление и горячую воду онлайн. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Т Плюс".

Согласно информации, внести плату за отопление и горячую воду по квитанциям можно на сайте компании через личный кабинет или через сервис "Оплата без регистрации (без комиссии)". Кроме этого, там же можно оплатить долги за отопление и горячую воду по судебным решениям. Для это нужно знать номер исполнительного документа или соглашения о реструктуризации задолженности и сумму, которую требуется оплатить. Подробная инструкция размещена на сайте в разделе "Информационный помощник".

Заплатить без комиссии за коммунальные услуги по квитанциям ЕРКЦ жители Дзержинска могут:

в офисе компании (ул. Петрищева, д. 10 А);

в операционных окнах ЕРКЦ, расположенных в зданиях многофункциональных центров на ул. Гастелло, д. 11., ул. Терешковой, д. 24, ул. Пушкинская, д.16;

в пункте приема платежей в ТД "Меркурий".

Жители Кстова:

в офисе компании (б-р Нефтепереработчиков, д. 19);

в дополнительном операционном окне ЕРКЦ, расположенном в многофункциональном центре (ул. Магистральная, д. 22 Б).

Компания напоминает, что оплачивать квитанции ЕРКЦ рекомендуется до 25 числа включительно. В данном случае платеж будет учтен при формировании следующей квитанции, пени не будут начисляться, право на получение единовременной денежной компенсации сохранится.

СПРАВКА:

ООО "Единый расчетно-кассовый центр" приступило к работе в сентябре 2007 года. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в трех городах Нижегородской области: Дзержинске, Кстове и Балахне.