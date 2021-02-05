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Нижегородцев предупреждают об очень сильных морозах 21-25 февраля

19 февраля 2021 11:21  [216] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

ГУ МЧС по Нижегородской области предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона 21-25 февраля.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в указанные дни температура воздуха в регионе будет аномально-холодной.

Поясняется, что климатическая норма для текущего времени года варьируется от -5° до -12°. При этом в указанные дни среднесуточная температура воздуха ожидается на 7-14 градусов ниже климатической нормы.

Из-за морозов прогнозируется увеличение количества пожаров, вызванных нагрузками на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования. Возможны случаи переохлаждения и обморожения среди населения.

Напомним, что синоптики прогнозируют морозную погоду до конца февраля. Первый месяц весны также будет холодным.

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Теги:
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