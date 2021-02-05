Синоптики рассказали нижегородцам о погоде до конца весны Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Специалисты компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, рассказали, какой погоды стоит ожидать нижегородцам до конца текущей зимы и весной этого года.

Синоптики напомнили, что в январе среднемесячная температура воздуха была около нормы, однако в феврале отрицательное отклонение от многолетней нормы составляет уже -5,1°. При этом в текущем месяце за две недели уже отмечается перебор по осадкам.

Напомним, что в Нижегородской области за прошедшие выходные (12, 13 и 14 февраля) выпало от 40 до 90% месячной нормы снега. В Нижнем Новгороде высота снежного покрова достигала 80 см.

"И во второй половине февраля русская зима только усилит свои позиции", - рассказали метеорологи.

Предварительные расчеты показывают, что март подтвердит статус зимнего месяца, и более того – передаст холодную эстафету началу апреля. Средняя температура первого весеннего месяца прогнозируется на 1-4° ниже климатической нормы с небольшим дефицитом осадков, а значит, можно предположить, что наступление климатической весны, которое, как правило, происходит 27 марта, будет сдвинуто на 1-2 недели, то есть на первую декаду апреля.

Кроме того, по всей видимости, сроки схода снежного покрова тоже будут задержаны, и произойдет это лишь к 15-20 апреля, а в лесах – ближе к Первомаю.

"Ожидается сложная паводковая ситуация", - считают синоптики.

Тем не менее, по предварительным данным, к концу апреля погода нормализуется для этого времени года, и далее весенне-летний сезон будет довольно теплым, а в отдельные периоды – даже немного жарким.