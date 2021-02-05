Минтранс РФ рассматривает вариант строительства допкамеры шлюза вместо Низконапорного гидроузла Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Минтранс РФ рассматривает вариант строительства допкамеры шлюза вместо Низконапорного гидроузла. Об этом стало известно в ходе круглого стола, который состоялся в Совете Федерации 17 февраля.

Как отметил на заседании замминистра транспорта РФ Александр Пошивай, на уровне правительства уже принято решение о строительстве в Городце дополнительной камеры шлюза Нижегородской ГЭС для того, чтобы Нижегородский узел был наконец сделан. Вскоре будет оформлено протокольное решение.

"Это, конечно, не решает тех задач, которые первоначально решал проект строительства Нижегородского низконапорного гидроузла, но все-таки, это будет решение проблемы разделения Волги на две части", - сказал он, отметив, что дополнительной нагрузки на экологию эти работы не создадут.

По экспертным оценкам, до 2035 года порядка 800 судов должны быть построены для того, чтобы использовать эти пути. "Здесь предстоит большой объем работы по оформлению этих планов и их реализации", - добавил Александр Пошивай.

В рамках концепции сейчас также рассматривается вопрос о создании единого оператора, который будет оперировать наиболее грузонапряженными участками, где возможно создание условий для привлечения инвестиций.

При этом точные сроки проведения мероприятий и объем финансирования минтранс пока не определил.

Напомним, что в сентябре 2020 года заказчик разорвал контракт на разработку проекта Нижегородского низконапорного гидроузла.

В апреле 2019 года РАН по итогам расширенного заседания научного совета поддержала позицию правительства Нижегородской области в части необходимости дополнительных исследований технико-экономического и экологического характера в связи с планируемым строительством низконапорного гидроузла.