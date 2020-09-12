Заказчик разорвал контракт на разработку проекта Нижегородского низконапорного гидроузла
Заказчик разорвал контракт на разработку проекта Нижегородского низконапорного гидроузла. Об этом сообщается в материалах на портале госзакупок.
Согласно информации, исполнение контракта на разработку проектной документации прекращено на основании одностороннего отказа заказчика в соответствии с гражданским законодательством.
В частности, перечислены причины такого решения: нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных календарным планом; не устранение выявленных недостатков; не исполнение обязательств по получению положительных заключений государственной экспертизы.
Согласно информации, уведомление поступило 19 августа, а контракт был разорван 4 сентября.
Как сообщалось ранее, строительство низконапорного гидроузла в Нижегородской области было отложено, а деньги перенаправлены на дороги.
В апреле, российская академия наук по итогам расширенного заседания научного совета поддержала позицию правительства Нижегородской области в части необходимости дополнительных исследований технико-экономического и экологического характера в связи с планируемым строительством низконапорного гидроузла.
СПРАВКА
Низконапорный гидроузел – это вариант возобновления судоходства на реке Волге на отрезке Городец – Нижний Новгород без поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до 68 отметки.
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