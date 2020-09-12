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Общество

Заказчик разорвал контракт на разработку проекта Нижегородского низконапорного гидроузла

12 сентября 2020 18:29  [2] Общество
Заказчик разорвал контракт на разработку проекта Нижегородского низконапорного гидроузла

Заказчик разорвал контракт на разработку проекта Нижегородского низконапорного гидроузла

Заказчик разорвал контракт на разработку проекта Нижегородского низконапорного гидроузла. Об этом сообщается в материалах на портале госзакупок.

Согласно информации, исполнение контракта на разработку проектной документации прекращено на основании одностороннего отказа заказчика в соответствии с гражданским законодательством.

В частности, перечислены причины такого решения: нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных календарным планом; не устранение выявленных недостатков; не исполнение обязательств по получению положительных заключений государственной экспертизы.

Согласно информации, уведомление поступило 19 августа, а контракт был разорван 4 сентября.

Как сообщалось ранее, строительство низконапорного гидроузла в Нижегородской области было отложено, а деньги перенаправлены на дороги.

В апреле, российская академия наук по итогам расширенного заседания научного совета поддержала позицию правительства Нижегородской области в части необходимости дополнительных исследований технико-экономического и экологического характера в связи с планируемым строительством низконапорного гидроузла.

СПРАВКА
Низконапорный гидроузел – это вариант возобновления судоходства на реке Волге на отрезке Городец – Нижний Новгород без поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до 68 отметки.

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