Палатка на ул. Родионова в Нижнем Новгороде обрушилась из-за ДТП Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Палатка с фруктами на ул. Родионова,15а в Нижнем Новгороде обрушилась из-за ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

"По предварительной информации, 19 февраля 2021 года около 13:00 на ул. Родионова произошло происшествие с участием грузовика, в результате которого погибла женщина, находящаяся в тот момент в торговой палатке", - говорится в сообщении.

Согласно информации, на месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что на место происшествия было направлено 11 человек личного состава ГУ МЧС России по Нижегородской области и три единицы техники. Кроме того, выезжал аварийно-спасательный отряд Нижегородской области. Личность погибшей устанавливается.