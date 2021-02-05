Женщина погибла при обрушении торговой палатки в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Женщина погибла при обрушении торговой палатки в Нижнем Новгороде 19 февраля 2021 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС Росии по Нижегородской области.

Сообщение об обрушении временных конструкций из бруса по адресу: ул. Родионова, 15а, поступило спасателям в 13:01.

На место происшествия было направлено 11 человек личного состава и три единицы техники. Кроме того, выезжал аварийно-спасательный отряд Нижегородской области.

Личность погибшей устанавливается.