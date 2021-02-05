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Женщина погибла при обрушении торговой палатки в Нижнем Новгороде 19 февраля 2021 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС Росии по Нижегородской области.
Сообщение об обрушении временных конструкций из бруса по адресу: ул. Родионова, 15а, поступило спасателям в 13:01.
На место происшествия было направлено 11 человек личного состава и три единицы техники. Кроме того, выезжал аварийно-спасательный отряд Нижегородской области.
Личность погибшей устанавливается.
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