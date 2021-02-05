Прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Согласно информации, по результатам проверки при наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования с целью привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.

Как сообщалось ранее, 20 февраля рано утром в Нижнем Новгороде произошла авария с участием двух автомашин.

Водитель иномарки Renault не справился с управлением. В результате он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai. Данная авария унесла жизнь пассажиров автомобилей.