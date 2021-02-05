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Общество

Росприроднадзор устанавливает виновных в организации свалки в Ленинском районе Нижнего Новгорода

20 февраля 2021 13:02  [38] Общество

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Росприроднадзор устанавливает виновных в организации свалки в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора по Нижегородской области и республике Мордовия.

Согласно информации, ведомством возбуждено административное расследование по факту несанкционированного размещения отходов в районе Шуваловский канал, д.1.

В ходе осмотра территории сотрудники Росприроднадзора смогли установить, что на месте складирования строительного мусора, ТКО, древесных остатков и крупногабаритных отходов работала спецтехника – гусеничный бульдозер.

Инспекторами Росприроднадзора было также установлено, что земельный участок находится в аренде у ООО "ТРУБСЕРВИСКОМПЛЕКТ-ПОВОЛЖЬЕ". Сейчас в отношении компании проводится административное расследование.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор обнаружил отходы молочного производства в Княгининском районе.

В ходе осмотра территории был обнаружен колодец-накопитель, в который по заглубленной трубе поступала жидкость белого цвета. Из колодца выходил электрический кабель, он тянулся к забору предприятия. Также из колодца по склону в поле был выведен пожарный рукав, вокруг зафиксированы следы слива жидкости с белым налетом.

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Теги:
Росприроднадзор Свалки
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