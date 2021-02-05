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Общество

Минтранс рассказал подробности о ремонте Борского моста в Нижнем Новгороде

20 февраля 2021 13:35  [132] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Борский мост планируется отремонтировать в 2021 году. Об этом сообщили представители министерства транспорта Нижегородской области в соцсети Instagram.

В ведомстве пояснили, что на покрытии Борского моста образовалась колейность. В 2020 году была разработана ведомость дефектов, и на ее основе спланированы ремонтные работы.

"В состав ремонтных работ входит фрезерование старого и устройство нового асфальтобетонного покрытия проезжей части, ремонт деформационных швов "Маурер", ремонт железобетонного бортика под перильным ограждением. В настоящее время составляется смета на выполнение данных работ. В предварительных планах ремонт возможно будет проведен в этом году", - рассказали в Минтрансе.

Сейчас для безопасности водителей на подходах к мосту установлены знаки, предупреждающие о неровной дороге и ограничении скорости – 60 км/ч. 

В министерстве транспорта региона добавили, что вывоз выпавшего ранее снега с моста проводится по ночам и продлится до конца недели.

Напомним в текущем году, планируется привести в порядок 11 мостов. На эти цели предусмотрено более 400 млн рублей.

Напомним также, что движение по дублеру Борского моста стартовало 31 июля 2017 года. При этом старый Борский мост после открытия нового на ремонт не закрывался.

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Теги:
Борский мост Мост Ремонтные работы
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