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Общество

Борский мост отремонтируют в Нижнем Новгороде

13 января 2021 11:55  [113] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Мост через Волгу (Борский мост) отремонтируют в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Всего в этом году планируется привести в порядок 11 мостов. На эти цели предусмотрено более 400 млн рублей.

Какие мосты отремонтируют в 2021 году:

- через Волгу на участке дороги Нижний Новгород-Шахунья-Киров,
- через Ветлугу на участке дороги Урень – Шарья – Никольск – Котлас,
- через Яктангу на участке дороги Красные Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга,
- через Ваю на участке дороги Арья-Тонкино-Шаранга до границы с Республикой Марий Эл,
- через реку Ведяжа на подъезде к селу Починки от дороги Теньгушево-Вознесенское,
- через реку Мунарка на подъезде к деревне Летнево от трассы М-7 "Волга",
- через реку Аза на участке дороги Уварово – Тарталей,
- через реку Теша на участке дороги Перевоз – Шатки,
- через реку Малая Кутра на участке дороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород,
- через Узолу на участке дороги Хрящи-Дурандино.

Кроме того, планируется заменить деформационные швы моста через реку Пьяна на автодороге Криуша-Вад-Перевоз-Бутурлино-Толба.

"Работы запланированы в Нижнем Новгороде, а также в Ветлужском, Варнавинском, Уренском, Вознесенском, Лысковском, Бутурлинском, Шатковском, Вачском, Ковернинском районах. Все сооружения, включенные в программу, сильно изношены. При этом многие мосты обеспечивают доступ в крупные населенные пункты, где располагаются важные социальные объекты: школы, детсады, поликлиники", – сказал Глеб Никитин.

В 2020 году было отремонтировано 6 мостовых сооружений.

Напомним, что правительство региона выделило 30 млн рублей из резервного фонда на монтаж нового моста в Балахне. Работы по возведению временного мостового сооружения взамен аварийного моста на улице Елизарова начались 9 декабря. В рамках контракта предусмотрено выполнение данных работ до конца января 2021 года.

Также новый мост через Оку, который постоянно затапливает водой, и жители Тумботино Павловского района испытывают трудности во время переправы через реку, заменят новым капитальным мостовым сооружением. Его проектирование начнется в 2021 году, после чего станут известны параметры объекта.

В Нижнем Новгороде в 2019 году отремонтировали Мызинский мост.

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