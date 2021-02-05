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Экс-глава нижегородского Госохотнадзора отправлен под домашний арест. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Согласно информации, заседание Московского райсуда состоялось 20 февраля.
Изучив обстоятельства дела, суд избрал экс-главе нижегородского Госохотнадзора меру пресечения в виде домашнего ареста до 14 апреля 2021 года.
Ранее сообщалось, что чиновника обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьями "Получение должностным лицом взятки" и "Превышение должностных полномочий".
По версии следствия, в октябре прошлого года Николай Бондаренко, являясь главой комитета, получил от индивидуального предпринимателя взятку в виде денег и имущества. За взятку он должен был предоставить индивидуальному предпринимателю информацию об участниках аукциона на право заключения соглашения в отношении охотничьих угодий Ветлужского муниципального района площадью более 20 тысяч га сроком на 49 лет.
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