Резкое потепление до +2° ожидает нижегородцев в ближайшие дни Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Потепление до плюсовых значений ожидается в Нижнем Новгороде к концу следующей недели.

Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, до среды 24 февраля в Нижнем Новгороде будет очень холодно: температура воздуха ночью превысит -30°, а днем столбики термометров покажут от -20° до -23°.

Однако уже в четверг ожидается небольшое потепление – ночью уже -23°, а днем около -13°. И если во вторник и среду небо над Нижним Новгородом будет ясным, то в четверг уже прогнозируется пасмурный день.

В пятницу в городе пойдет снег. Ночью ожидается -17°, а днем потеплеет до -5°.

А вот уже в субботу погода преподнесет сюрприз в виде плюсовой температуры и дождя. В ночь с пятницы на субботу ожидается +1°, днем синоптики прогнозируют +2°.

В воскресенье осадков не ожидается, но будет пасмурно. Ночью станет прохладнее до -1°, а днем всё так же тепло и +1°.

Ранее синоптики давали прогноз по ожидаемой погоде до конца весны и предупреждали о сложной паводковой ситуации.