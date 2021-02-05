Нижегородцев приглашают принять участие в проекте "Письмо Победы" Общество

Фото предоставлено организаторами конкурса

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородцев приглашают принять участие в проекте "Письмо Победы".

Как сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы", высказать слова благодарности защитникам Отечества, свое мнение о необходимости сохранения исторической памяти можно несколькими способами:

- разместив пост-письмо на личных страницах в социальных сетях с хештегами #ПисьмоПобеды, #ВолонтерыПобеды, #НижегородскаяОбласть;

- написав письмо с помощью виджета в группе движения "ВКонтакте" или на сайте волонтерыпобеды.рф;

- отправив письмо на почту проекта pismo@vsezapobedu.com.

Все письма, прошедшие модерацию, будут напечатаны на специальных бланках и затем доставлены ветеранам.

Мероприятие организуют с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

СПРАВКА:

В проекте принимают участие не только россияне, но и граждане других государств.

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