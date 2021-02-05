Фото предоставлено организаторами конкурса
Нижегородцев приглашают принять участие в проекте "Письмо Победы".
Как сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы", высказать слова благодарности защитникам Отечества, свое мнение о необходимости сохранения исторической памяти можно несколькими способами:
- разместив пост-письмо на личных страницах в социальных сетях с хештегами #ПисьмоПобеды, #ВолонтерыПобеды, #НижегородскаяОбласть;
- написав письмо с помощью виджета в группе движения "ВКонтакте" или на сайте волонтерыпобеды.рф;
- отправив письмо на почту проекта pismo@vsezapobedu.com.
Все письма, прошедшие модерацию, будут напечатаны на специальных бланках и затем доставлены ветеранам.
Мероприятие организуют с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.
СПРАВКА:
В проекте принимают участие не только россияне, но и граждане других государств.
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