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Общество

Волонтеры Победы проводят онлайн-акции к Дню защитника Отечества

21 февраля 2021 13:03  [55] Общество
Волонтеры Победы проводят онлайн-акции к Дню защитника Отечества

Волонтеры Победы проводят онлайн-акции к Дню защитника Отечества

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Волонтеры Победы проводят онлайн-акции к Дню защитника Отечества.

Жители Нижегородской области могут присоединиться к онлайн-акциям, посвященным Дню защитника Отечества.

Одно из мероприятий, организованных НРО "Волонтеры Победы" - акция "Скажи спасибо лично".

Участникам предложено опубликовать архивные фото и видео со своими родными - защитниками Отечества: отцами, братьями, дедушками, бабушками.

В посте должна быть история о родном человеке и призыв успеть сказать спасибо всем ветеранам, кто еще жив, - просто позвонить и поблагодарить за мужество.

К посту необходимо добавить хештеги #ЗащитимВетеранов, #УважениеКстаршим,  #ВолонтерыПобеды, #Патриот52.

По информации НРО ВОД "Волонтеры Победы", вторая акция - "Родные объятия" - предусматривает публикацию в социальных сетях видео и фото, на которых изображены объятия представителей нового поколения со своими старшими родственниками – защитниками Отечества.

Публикацию следует дополнить личными историями, словами благодарности и хештегами #ЗащитимВетеранов, Объятия, , #ВолонтерыПобеды, #Патриот52.

Ранее сообщалось, что нижегородцев приглашают принять участие в проекте "Письмо Победы".

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Теги:
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