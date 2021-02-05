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Происшествия

Один человек погиб на пожаре в многоквартирном жилом доме в Балахне

24 февраля 2021 08:54  [6] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Один человек погиб на пожаре в многоквартирном жилом доме в Балахне. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно опубликованной информации, сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в городе Балахна поступило в ведомство вечером 23 февраля.

К концу дня - к 23:42 пожар был ликвидирован сотрудниками регионального МЧС. Площадь пожара составила 444 кв.м.

В результате пожара был эвакуирован 21 человек, в том числе 6 детей. Один человек погиб.

Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 19 человек, 5 единиц техники.

Напомним, что в регионе только за период с 20 по 21 февраля на пожарах погибли девять человек.

Если сравнивать данные с показателями за 20 и 21 февраля минувшего года, можно отметить увеличение числа пожаров почти в 3 раза (с 15 до 42). При этом число погибших на пожарах выросло в 9 раз.

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Теги:
Пожар
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