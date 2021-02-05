Девять человек погибли на пожарах в Нижегородской области за двое суток Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Девять человек погибли на пожарах в Нижегородской области за двое суток.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, на территории региона продолжает сохраняться аномально холодная погода.

Растет количество пожаров с летальным исходом. Так, за 20 и 21 февраля в области зафиксировано 42 таких ЧП. Погибли 9 человек: 20 февраля - 4 человека, 21 февраля - 5 человек.

Если сравнивать данные с показателями за 20 и 21 февраля минувшего года, можно отметить увеличение числа пожаров почти в 3 раза (с 15 до 42). При этом число погибших на пожарах выросло в 9 раз.

Напомним, в ближайшую субботу погода преподнесет нижегородцам сюрприз в виде плюсовой температуры и дождя.

В ночь с пятницы на субботу ожидается +1°, днем синоптики прогнозируют +2°.

В воскресенье осадков не ожидается, но будет пасмурно. Ночью станет прохладнее до -1°, а днем всё так же тепло и +1°.