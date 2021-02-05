Леонид Маркелов
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Суд в Нижнем Новгороде приговорил экс-главу Марий Эл к 13 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Согласно предоставленной информации, Нижегородский райсуд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова.
Суд признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, а также в незаконном приобретение и хранение боеприпасов.
В итоге суд назначил Леониду Маркелову наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строго режима со штрафом в размере 235,2 млн рублей. Кроме этого, бывший чиновник лишен госнаград - ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, ордена "Дружбы".
Напомним, что Леонида Маркелов был освобожден от занимаемой должности в апреле 2017 года указом президента РФ Владимира Путина. Через несколько дней Басманный суд Москвы арестовал экс-главу Республики по подозрению в получении взятки. По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо более 235 млн рублей взятки за покровительство и содействие при выплате средств господдержки, ему также вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов.
Слушания по этому делу проходят в Нижегородском районном суде с апреля 2019 года.
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