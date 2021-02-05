Суд в Нижнем Новгороде приговорил экс-главу Марий Эл к 13 годам колонии строгого режима Политика

Леонид Маркелов Фото: Михаил Солунин/ТАСС

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Суд в Нижнем Новгороде приговорил экс-главу Марий Эл к 13 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Согласно предоставленной информации, Нижегородский райсуд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова.

Суд признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, а также в незаконном приобретение и хранение боеприпасов.

В итоге суд назначил Леониду Маркелову наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строго режима со штрафом в размере 235,2 млн рублей. Кроме этого, бывший чиновник лишен госнаград - ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, ордена "Дружбы".

Напомним, что Леонида Маркелов был освобожден от занимаемой должности в апреле 2017 года указом президента РФ Владимира Путина. Через несколько дней Басманный суд Москвы арестовал экс-главу Республики по подозрению в получении взятки. По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо более 235 млн рублей взятки за покровительство и содействие при выплате средств господдержки, ему также вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

Слушания по этому делу проходят в Нижегородском районном суде с апреля 2019 года.