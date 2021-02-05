Суд в Нижнем Новгороде признал экс-главу Марий Эл виновным в получении взятки Политика

Леонид Маркелов Фото: Михаил Солунин/ТАСС

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородский районный суд признал бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС 15 февраля.

Оглашение приговора началось сегодня и продлится до 24 февраля. По делу допрошено более 200 свидетелей, проведен комплекс сложных и объемных экспертиз. Объем уголовного дела составил более 200 томов. Слушания по делу проходят в Нижегородском районном суде с апреля 2019 года: обвинение просило перенести их из Йошкар-Олы, чтобы подсудимый не мог воспользоваться связями в республике.

"Маркелов, будучи должностным лицом, получил взятку в виде денег через посредника", - сказала сегодня судья в ходе оглашения приговора.

Маркелова также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении оружия.

Ранее обвинение запросило для экс главы республики 17 лет лишения свободы со штрафом 235 млн рублей.

Напомним, что Леонида Маркелов был освобожден от занимаемой должности в апреле 2017 года указом президента РФ Владимира Путина. Через несколько дней Басманный суд Москвы арестовал экс-главу Республики по подозрению в получении взятки. По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо более 235 млн рублей взятки за покровительство и содействие при выплате средств господдержки, ему также вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

Слушания по этому делу проходят в Нижегородском районном суде с апреля 2019 года.