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Общество

Подготовительные работы по строительству скоростной магистрали М-12 стартовали в Нижегородской области

24 февраля 2021 11:24  [90] Общество

Подготовительные работы по строительству скоростной магистрали М-12 стартовали в Нижегородской области, сообщает пресс-служба строительного холдинга "Автобан".

Руководители холдинга "Автобан" и представители правительства Нижегородской области провели совещание по вопросам строительства трассы М-12, в рамках которого актуализировали задачи и этапы начала строительных работ. Совещание прошло под председательством главы Госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко. Участие в нем приняли представители министерства транспорта и автомобильных дорог, министерства имущественных и земельных отношений, а также министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

На мероприятии обсуждался ход подготовки территории на более чем 200 километрах трассы, которые планируется проложить в Нижегородской области.

Одна из актуальных тем - завоз песка, щебня, возведение строительных городков.

Как сообщалось ранее, строительство скоростной магистрали М-12 Москва-Казань стартует в Нижегородской области. Строительство трассы ведут специалисты строительно-инвестиционного холдинга "Автобан", которые уже готовы приступить к работам.

Нижегородский участок протяженностью около 280 км пройдет по территории 6 муниципальных районов и 2 городских округов.

Трасса станет частью транснационального коридора Европа - Западный Китай.

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Теги:
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