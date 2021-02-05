Глеб Никитин рассказал о предполагаемом снижении стоимости жилья в регионе Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о влиянии инфраструктурных облигаций на снижение стоимости жилья.

Данную информацию глава региона опубликовал в своем аккаунте сети Instagram, общаясь с подписчиками.

Изначально Глеб Никитин разместил пост о том, что подписал с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко меморандум об использовании инфраструктурных облигаций.

"Звучит сложно? По-простому - это деньги на школы, детсады, сети и, в конечном итоге, на строительство жилья. Чтобы оно стало дешевле", - пояснил он.

Одна из подписчиц попросила объяснить причины удешевления жилья.

"Две составляющих: экономия застройщика на инфраструктуре (и эти деньги не идут в цену жилья) и как следствие - большие объемы строительства и рост предложения (конкуренция тоже работает на снижение цены)", - рассказал Глеб Никитин.

Напомним, что ДОМ.РФ уже запустил процедуру эмиссии таких облигаций в Центральном Банке, и уже к апрелю ценные бумаги могут быть размещены на открытом рынке.