Центр астрономии и космонавтики планируется создать на базе нижегородского планетария Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Центр астрономии и космонавтики планируется создать на базе нижегородского планетария. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин провели рабочую встречу в Москве.

В ходе встречи обсуждалась подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода и к 60-летию первого полета человека в космос и взаимодействие в промышленной сфере.

По словам главы региона, в Нижегородской области планируется ряд просветительских и праздничных мероприятий ко Дню космонавтики.

"У нас есть знаковый объект – Нижегородский планетарий. Около 15 лет назад он стал первым цифровым планетарием России. Сейчас на его базе планируется создать Центр астрономии и космонавтики Нижегородской области", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор пояснил, что проект предусматривает создание мультимедиацентра.

СПРАВКА:

Нижегородский планетарий — второй планетарий, открытый в СССР.

В планетарии установлена первая в России программа "цифрового планетария". Из существующих во всем мире 4 тысяч планетариев такая система установлена лишь в 200-х.

В конце 2007 года в планетарии был установлен космический тренажер, позволяющий отрабатывать навык осуществления ручной стыковки космических кораблей.