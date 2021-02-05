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Центр астрономии и космонавтики планируется создать на базе нижегородского планетария. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Согласно информации, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин провели рабочую встречу в Москве.
В ходе встречи обсуждалась подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода и к 60-летию первого полета человека в космос и взаимодействие в промышленной сфере.
По словам главы региона, в Нижегородской области планируется ряд просветительских и праздничных мероприятий ко Дню космонавтики.
"У нас есть знаковый объект – Нижегородский планетарий. Около 15 лет назад он стал первым цифровым планетарием России. Сейчас на его базе планируется создать Центр астрономии и космонавтики Нижегородской области", - отметил Глеб Никитин.
Губернатор пояснил, что проект предусматривает создание мультимедиацентра.
СПРАВКА:
Нижегородский планетарий — второй планетарий, открытый в СССР.
В планетарии установлена первая в России программа "цифрового планетария". Из существующих во всем мире 4 тысяч планетариев такая система установлена лишь в 200-х.
В конце 2007 года в планетарии был установлен космический тренажер, позволяющий отрабатывать навык осуществления ручной стыковки космических кораблей.
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