Роскосмос хочет посвятить один из запусков ракет 800-летию Нижнего Новгорода Общество

Фото: Минобороны РФ

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

ГК "Роскосмос" хочет в 2021 году посвятить один из запусков ракет 800-летию Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, с соответствующим предложением выступил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе рабочей встречи с губернатором региона Глебом Никитиным.

Встреча состоялась в Москве. Стороны обсудили подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода и к 60-летию первого полета человека в космос. Также обсуждалось взаимодействие в промышленной сфере.

В ходе встречи губернатор Нижегородской области выразил заинтересованность в наращивании новых кооперационных связей с ракетно-космической промышленностью, в совместных исследовательских и производственных проектах.

"В наших силах расширить взаимодействие в промышленной сфере. У Нижнего Новгорода впереди большой юбилей. Это хороший повод, чтобы развивать и укреплять сотрудничество", - сказал Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что нынешний год может стать импульсом для развития отношений отрасли и региона, и предложил посвятить один из пусков, запланированных Роскосмосом в 2021 году, 800-летию Нижнего Новгорода.

В ходе встречи Глеб Никитин пригласил Дмитрия Рогозина принять участие в торжествах, посвященных юбилею Нижнего Новгорода.

На сайте Роскосмоса сообщается, что в 2021 году Госкорпорация планирует 29 пусков ракет космического назначения. Кроме того, впервые за 45 лет возобновляется исследование Луны.

Напомним, что Глеб Никитин рассказал Дмитрию Рогозину о нижегородском планетарии и о создании на его базе Центра астрономии и космонавтики.