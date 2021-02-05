Нижегородские ЦРБ получили уже более 180 новых машин Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Более 180 новых машин уже поставлено в больницы Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Обновление автопарка проводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

"Всего в этом году в центральные районные больницы в рамках программы планируется поставить 321 новый автомобиль. Машины будут использоваться для транспортировки больных, перевозки медиков на вызовы к пациентам, доставки лекарств. В текущих условиях мобильность для медиков приобретает особое значение", - сказал Глеб Никитин.

Лидерами по замене и дооснащению автотранспортом в 2021 году станут центральные районные больницы Балахнинского, Городецкого, Лукояновского и Лысковского районов – в общей сложности они получат 61 новый автомобиль на сумму 87,5 млн рублей. Автомобили отличаются высокой проходимостью, что особенно важно для сельских территорий.

"Центральные районные больницы играют огромную роль в региональной системе здравоохранения. Программа модернизации первичного звена позволит качественно улучшить там ситуацию. Прежде всего, это касается капитального ремонта учреждений и закупки оборудования", - добавил губернатор Нижегородской области.