Левый поворот на трассу М-7 со стороны Березовой поймы закроется в ближайшее время Общество

Фото: ФКУ Упрдор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Левый поворот на трассу М-7 "Волга" со стороны поселка Березовая пойма в Московском районе Нижнего Новгорода закроется в ближайшее время. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.

Изменения в схеме движения произойдут и на 395 км. Выезд на федеральную трассу со стороны поселка Березовая пойма также будет возможен только направо.

Разворот в сторону Нижнего Новгорода можно осуществить через развязку на 394 км.

Разворот на Березовую пойму при движении со стороны Москвы будет организован через существующее примыкание на 397 км. Он будет действовать до момента обустройства дополнительного съезда на развязке на 399 км, который позволит развернуться в сторону Москвы. Работы по его строительству начнутся в 2021 году.

Напомним, что недавно была введена новая схема движения на 386 км трассы М-7 "Волга" в районе Дзержинска Нижегородской области. Теперь, когда левый поворот закрыт, выезд на трассу М-7 от Дзержинска по Северному шоссе будет возможен только через правый съезд в сторону Нижнего Новгорода.